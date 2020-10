Nieuwkomers als hofleverancier en 1 man die garant staat voor minpunten: dit waren de eerste 10 speeldagen van de Gouden 11

Tien speeldagen ver in de Jupiler Pro League, tijd voor een eerste round-up. Antwerp is leider, Paul Onuachu topschutter en vier G5-clubs spelen op dit moment geen play-off 1. Maar welke ploegen en spelers kleurden de eerste 10 rondes van de Gouden 11 ? Een overzicht.

Het hoeft niet te verbazen dat de keepers van de ploegen met de minste tegengoals ook de meeste punten scoorden in de Gouden 11. Nicolas Penneteau slikte amper 7 tegengoals en hield al 4 keer zijn netten schoon. Simon Mignolet en Arnaud Bodart mogen mee op het podium en moesten zich elk ook minder dan 10 keer omdraaien. Zo is het nog eens duidelijk dat je best een doelman van een club die bovenaan meedraait, kiest.

De top-3 doelmannen:

1. Nicolas Penneteau (Charleroi) - 28 punten

2. Simon Mignolet (Club Brugge) - 27 punten

3. Arnaud Bodart (Standard) - 25 punten

Zelfde logica en clubs voor de defensie. Dessoleil, Deli en Fai speelden nagenoeg alles op de eerste 10 speeldagen en werden - net als hun doelmannen - beloond voor de weinige tegendoelpunten. Ook hun ploegmaats achterin scoorden uiteraard veel punten, maar Dessoleil en Deli maakten het verschil door een doelpunt mee te pikken.

De top-3 verdedigers:

1. Dorian Dessoleil (Charleroi) - 32 punten

2. Simon Deli (Club Brugge) - 28 punten

3. Collins Fai (Standard) - 27 punten

Volledig scherm Nicolas Penneteau en Dorian Dessoleil zijn de meest betrouwbare pionnen achterin na 10 matchen. © Photo News

De grootste puntenpakkers van dit seizoen zijn tot nu toe 3 middenvelders. Raphael Holzhauser verzorgt wekelijks het spektakel op het Kiel en heeft na 10 speeldagen al 7 goals en 6 assists achter zijn naam staan. Dat levert hem een totaal van 50 punten op. Ook Xavier Mercier kan uitstekende statistieken voorleggen. De draaischijf van OH Leuven scoorde 3 keer en gaf al 7 keer een beslissende pass. Gouden Schoen Hans Vanaken staat mee op het podium.

De top-3 middenvelders:

1. Raphael Holzhauser (Beerschot) - 50 punten

2. Xavier Mercier (OH Leuven) - 44 punten

3. Hans Vanaken (Club Brugge) - 40 punten

Verrassing bij de spitsen. Topschutter Paul Onuachu moet de koppositie delen met Thomas Henry van promovendus OH Leuven. De goede resultaten van OHL, aangevuld met zijn 4 goals en 2 assists zijn daar ongetwijfeld de belangrijkste verklaring voor. Dieumerci Mbokani - de populairste speler voor de start van de Gouden 11 - sluit het rijtje af.

De top-3 aanvallers:

1. Thomas Henry (OH Leuven) - 34 punten

2. Paul Onuachu (Genk) - 34 punten

3. Dieumerci Mbokani (Antwerp) - 32 punten

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Raphael Holzhauser. © Photo News

Volledig scherm Thomas Henry zet een strafschop om tegen Club Brugge en is - samen met Onuachu - de beste spits van het moment. © BELGA

Solden

De beste koopjes doe je na 10 speeldagen verrassend genoeg bij de nieuwkomers in 1A. Beerschot en OH Leuven verrassen niet alleen in de stand, maar hebben ook elk 3 pionnen in de top-15 van best scorende spelers in de Gouden 11. Raphael Holzhauser en Xavier Mercier zijn zelfs nummer 1 en 2. Ook Tarik Tissoudali, Marius Noubissi, Thomas Henry en Kamal Sowah leverden al heel wat punten op. Holzhauser is met een kostprijs van 14 miljoen de ‘duurste’ van de zes.

Logischerwijs zijn de aanvallers en middenvelders de grootste puntenpakkers van het spel. Zij scoren immers makkelijker en geven ook sneller assists. Toch was het Antwerp-verdediger Simen Juklerød die vooralsnog de hoogste weekscore neerzette. Zijn knalprestatie tegen STVV op speeldag 5 - gekruid met 2 goals en een assist - leverde Juklerød liefst 12 punten op. Holzhauser (3x), Tissoudali en Depoitre haalden al 11 punten in een match, maar niemand deed beter dan de Antwerpse viking.

Volledig scherm Simen Juklerød wordt gefeliciteerd na 1 van zijn goals tegen STVV. © Photo News

Captain Hans

Hij is niet alleen één van de meest gekozen spelers, het merendeel van de Gouden 11-teams heeft ook het meeste vertrouwen in Hans Vanaken (Club Brugge) om extra punten te scoren. Voor de start van alle 10 speeldagen was de Gouden Schoen de vaakst gekozen kapitein. Met reden, Vanaken scoorde tot nu toe 40 punten en moet daarmee enkel Holzhauser (50 punten) en Mercier (44 punten) laten voorgaan. Captain Hans is dus een ‘must have’ voor je team.

Wie je dan weer absoluut niét in je ploeg wil, is Amine Khammas (Waasland-Beveren, 10 miljoen). De jonge Marokkaan is na 10 wedstrijden de hekkensluiter met maar liefst -11 (!) punten. Khammas kwam dit seizoen in 4 matchen in actie en daarin verloor Waasland-Beveren telkens én slikte het elke keer 3 of 4 doelpunten. Extra opvallend: in alle andere matchen - waarin Khammas dus niet speelde - verloor zowel zijn moederclub Genk als Waasland-Beveren niet. Amine Khammas: momenteel de ongeluksfactor bij uitstek.

Stel je team samen op gouden11.be en coach jouw team naar de overwinning.

Volledig scherm Amine Khammas probeert Michael Murillo (Anderlecht) het leer te ontfutselen. © Photo News

Lees ook