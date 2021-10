Nieuwe wet tegen pyrotechnisch materiaal op komst na incident met OHL-keeper Romo

Belgisch voetbalEr is hoop dat OHL-doelman Rafael Romo zal herstellen van de gehoorschade die hij opliep door een voetzoeker. En Standard heeft de dader gevat en een stadionverbod gegeven. Maar de strijd tegen pyrotechnisch materiaal zal opgevoerd worden. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zit daar deze week over samen met de bond en de Pro League.

Rafaela (3) en Letizia (5) heten de dochtertjes van Rafael Romo. Wat zouden zij gedacht hebben toen ze hun vader zagen schreeuwen van de pijn, toen een Standardsupporter een voetzoeker naast zijn hoofd liet ontploffen? Of toen hij ’s ochtends aan de ontbijttafel niet reageerde toen ze in zijn slechte oor over hun plannen voor de rest van de dag vertelden?

De eerste resultaten van de check-up bij de Neus-Keel-Oorarts toonden gelukkig wel beterschap. Er is hoop op een volledig herstel. Maar garanties zijn er niet. Als er blijvende schade is, zou dat het gevolg zijn van de actie van een zogenaamde supporter van Standard, die een voetzoeker liet ontploffen vlak naast de Venezolaanse doelman. Als protest tegen het late puntenverlies van het team waarvoor hij supportert, bracht hij de gezondheid van een onschuldige doelman van de tegenpartij in gevaar.

Quote In samenwer­king met de politie van Luik, en met dank aan de camera’s die langs het veld hangen, werd de dader gevat. Standard kondigt aan hem op eigen initiatief “een maximaal stadionver­bod” te geven.

Wraakroepend. Standard ondernam zelf actie. In samenwerking met de politie van Luik, en met dank aan de camera’s die langs het veld hangen, werd de dader gevat. Standard kondigt aan hem op eigen initiatief “een maximaal stadionverbod” te geven. De politie zal een proces verbaal opstellen. Aan de hand daarvan zal de Voetbalcel uiterlijk binnen de zes maanden een bijkomende sanctie uitspreken. Die kan oplopen tot een boete van 5.000 euro en een stadionverbod tot 5 jaar.

Standard zelf riskeert een wedstrijd achter gesloten deuren te moeten spelen. Het bondsparket zal zich daarover uitspreken. OHL zelf zal geen juridische stappen ondernemen. Romo zelf in eerste instantie ook niet. Al kan dat nog veranderen, als zijn gehoorschade blijft.

De Voetbalcel gaf aan onze redactie mee dat het incident nog maar eens aantoont hoe gevaarlijk voetzoekers en ander pyrotechnisch materiaal kan zijn. “Dit hoort echt niet thuis in een stadion.” Deze keer is een speler zelf het slachtoffer geworden. Maar élke week belanden er supporters op de spoedafdelingen van de ziekenhuizen over heel het land als gevolg van een bommetje of Bengaals vuur. Met al dan niet blijvende gehoorschade. Zelfs geamputeerde vingers.

Professor Olivier Vanderveken, NKO-diensthoofd in het UZ Antwerpen, vertelde daar eerder al over: “Het is tegenwoordig na élke voetbalwedstrijd prijs dat we hier slachtoffers over de vloer krijgen. Op deze manier is het absoluut onverantwoord om nog kinderen mee te nemen naar de wedstrijden.”

Nochtans bestaat er al jaren een verbod op pyrotechnisch materiaal. Die wet wordt onvoldoende nageleefd door de fans. Dat weet de Pro League, die bij monde van woordvoerder Stijn Van Bever liet weten dat er “streng moét opgetreden” worden tegen hardleerse supporters.

En dat weet minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ook. Ze is al enkele maanden bezig met een wetsontwerp om misbruik van pyrotechnisch materiaal harder te kunnen bestraffen. De straffen zouden daarin opgevoerd worden. Minimum 1.000 euro boete plus een stadionverbod van twee jaar voor Bengaals vuur, bijvoorbeeld. De komende weken zit ze opnieuw samen met vertegenwoordigers uit het voetbal om te spreken over preventieve maatregelen.

“Een voetbalstadion is een plek waar mensen samenkomen, waar gezinnen van elkaars gezelschap genieten, waar kinderen het plezier van de sport ontdekken. Er is geen plaats voor pyrotechniek”, klinkt het op haar kabinet.

