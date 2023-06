Nieuwe voetbalwet gestemd: wat verandert er voor de fans? En waarom vindt de Pro League het “een gemiste kans”?

De nieuwe voetbalwet kan samengevat worden in drie vuistregels. Geweld, xenofobie en het gebruik van pyrotechniek worden strenger aangepakt (maximumstraf van 10 jaar stadionverbod in plaats van 5 jaar). Veiligheidspersoneel wordt beter beschermd. Stewards zullen identificatiebewijs kunnen vragen om te voorkomen dat fans met stadionverbod wedstrijden kunnen bijwonen.

De doorsnee supporter zal dat vooral aan de toegangspoorten van het stadion voelen. Op papier zullen de wachtrijen langer worden. Stewards zullen nog steeds enkel oppervlakkig zoeken naar gevaarlijke voorwerpen. Vanaf nu kunnen ze ook de identiteitskaart van de supporters vergelijken met hun toegangsbewijs.

Volledig scherm Pyro blijft verboden, ondanks de vraag vanuit de profclubs voor een gecontroleerd proefproject © BELGA

Verlinden geeft aan dat het “geenszins de bedoeling is iedereen te controleren”. De vraag is dan wel hoe efficiënt die regelgeving is. Stewards zijn doorgaans bekend bij de harde kernen. Is het wel realistisch en veilig om aan hen te vragen de rotte appels eruit te halen?

De Pro League, de koepelvereniging van de profclubs, vindt de nieuwe wetgeving alvast niet streng genoeg. CEO Lorin Parys geeft wel aan “tevreden” te zijn met een aantal maatregelen. Maar hij wijst er ook op dat de nieuwe en strengere straffen die voorzien zijn in de wet in de praktijk helemaal niet meer nieuw zijn. De Pro League had samen met de voetbalbond op eigen initiatief die regels al uitgewerkt. Met stadionverboden die zelfs tot 25 jaar lopen - langer dan in de wet voorzien is, dus.

Volledig scherm Lorin Parys (links), CEO van de Pro League, is kritisch tegenover de nieuwe wet van Annelies Verlinden (rechts) © Photo News

Parys wijst op de lancunes in de nieuwe wet: “Als de clubs meer verantwoordelijkheid willen nemen, moeten ze daar natuurlijk ook de wettelijke instrumenten voor krijgen. En op dat vlak is deze nieuwe Voetbalwet een gemiste kans.”

Waar gaat de nieuwe wet volgens de voetbalclubs dan niet ver genoeg in? Vier opmerkingen van de Pro League, die invloed hebben op de fans, hooligans en de clubs, met de redenering van minister Verlinden in het parlement.

Parys: “We vroegen een meldingsplicht - virtueel of aan een politiecommissariaat - voor wie een stadionverbod heeft. “

Minister Verlinden geeft in het parlement aan dat er rekening gehouden werd met de opmerkingen van de politie.

Volledig scherm Politie aan de stadionpoorten van Anderlecht © BELGA

Parys: “We willen een internationaal stadionverbod zodat amokmakers uit het buitenland hier niet welkom zijn.” Hoeveel zin heeft een identiteitscontrole wanneer de stadionverboden uit buurlanden niet in de database zitten? Volgens de minister wisselt ons land wel info over stadionverboden uit met de buurlanden. Een uniforme regelgeving overheen de EU lijkt evenwel de enige oplossing.

Parys: “Daarnaast vroegen we, in de strijd tegen ongecontroleerde pyro, toestemming voor onze stewards en veiligheidsagenten om uitgebreider te kunnen fouilleren. We wilden bijvoorbeeld ook de inzet van slimme camera’s mogelijk maken.”

Ook onder meer N-VA-kamerlid Koen Metsu vraagt zich af waarom stewards niet meer kunnen fouilleren. Op dat punt ging Annelies Verlinden niet in. Wat de slimme camera’s betreft (die de gezichten van overtreders kunnen herkennen) hint ze op privacy-issues. “Camera’s zijn er louter om te voorkomen dat mensen identiteitscontroles en identificatie zouden kunnen ontlopen.”

Volledig scherm Stewards kunnen voortaan de identiteit van de supporters controleren © Photonews

Parys: “We wilden een proefproject rond veilig gebruik van pyrotechniek.”

Verlinden zegt dat ze daarover geen voorstellen heeft ontvangen. Vreemd, want op 28 juni 2022 heeft de Pro League wel degelijk zo’n voorstel gelanceerd. Het gebruik van Bengaals vuur en ander vuurwerk blijft dus verboden.

Minister Verlinden legt meer verantwoordelijkheid bij de voetbalclubs zelf - de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken zal strenger controleren of de clubs de wet naleven.

Conclusie van Parys: “De wet is een stap in de goede richting. Maar wij willen verder gaan om de veiligheid te garanderen en hadden liever meer gezien. We blijven natuurlijk onverminderd verder investeren in de veiligheid van al onze fans en in een constructieve dialoog met alle betrokken partijen.”

KIJK. Lorin Parys over hoe fans vuurpijlen mee in stadion smokkelen