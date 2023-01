Nieuwe stap: Union brengt bod uit op Bemptsite, waar nieuw stadion moet komen

Jupiler Pro League Maz­zu-ti­me is terug: Damien Marcq kopt Charleroi in het slot voorbij Eupen

Mazzu-time am Kehrweg. Charleroi heeft in het slot Eupen geklopt na een kopbaldoelpunt van Damien Marcq. Zo pakt Felice Mazzu zijn eerste zege in zijn tweede periode als coach van de Zebra’s.

9 januari