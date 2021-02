Nieuwe stap in stadiondossier Sclessin: stadsbestuur verleent positief advies

StandardHet Luikse stadsbestuur heeft vrijdag een positief advies verleend over het aangepaste dossier voor de uitbreiding van het stadion van Standard. Het dossier moest in augustus terug naar de tekentafel, toen de afgevaardigd ambtenaar van het Waals gewest het afgekeurd had.