Rode Duivels “Ga de bondscoach zeggen dat hij me in het vervolg zélf mag inlichten”: hoe Youri Tielemans (24) via via vernam dat hij straks kapitein is

Hoe heeft hij de uitschakelingen van de Rode Duivels verteerd op het EK en in de Nations League? Maakt hij zich zorgen over Lukaku en Eden Hazard? Waar ligt zijn toekomst als speler en waarom is hij ondanks zijn 24 lentes nú al bezig met zijn trainerscursus? Allemaal vragen die Youri Tielemans beantwoordt in een uitgebreid gesprek met VTM-analist Gilles De Bilde. En ook over het feit dat hij straks aanvoerder is, had de middenvelder nog een grappige anekdote in huis.

25 maart