Nieuwe Partnership Manager Anderlecht, die notoire Standard-fan blijkt te zijn, haakt af na haatberichten

Sporting Anderlecht was sinds eind vorig jaar op zoek naar een nieuwe ‘Partnership Manager’, nadat de vorige de club had verlaten. Na een selectieprocedure leek Anderlecht de geknipte persoon voor de job te hebben gevonden. De Partnership Manager is een belangrijke pion in de commerciële cel van de club. Hij staat in voor de strategische contacten, relaties en campagnes van de commerciële partners. Alleen...bleek de man in kwestie een fervente supporter van Standard te zijn en had hij zich in het verleden op sociale media niet al te fraai uitgelaten over RSC Anderlecht en haar supporters. Die berichten zijn intussen wel verwijderd, maar het kwaad was geschied. De posts op Twitter leidden de voorbije dagen tot hevige reacties bij sommige supporters van Anderlecht. Zo regende haatberichten aan het adres aan de nieuwe ‘Partnership Manager’. De man besliste daarop zelf om een stap terug te zetten en niet aan de slag te gaan bij Anderlecht. Dat is zo meegedeeld door de club in een communiqué naar de fans. Er wordt door de club ook opgeroepen