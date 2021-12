“Niemand zegt ooit zwart geld te hebben ontvangen. Waar zijn we mee bezig?” Dejan Veljkovic over de hoofdrolspelers in ‘Propere Handen’

“Ik ben niet de enige schuldige. Managers, trainers, bestuursmensen. Zij hebben aan mij gevraagd of ze geld konden verdienen. Van de 30 miljoen euro is er 25,5 miljoen euro naar die mensen gegaan. Ivan Leko, Peter Maes, … niemand zegt ooit zwart geld te hebben ontvangen. Waar zijn we mee bezig? Dejan zit in de gevangenis en de anderen hebben niets verdiend. Ik neem mijn verantwoordelijkheid, maar de anderen die verdiend hebben, moeten dat ook doen.”

Over Sébastien Delferière

“Séba leerde een vriend van mij kennen op het WK voor U17-jarigen in Servië. Daar was hij twee weken lang samen met hem. We zijn zo vrienden geworden, daar was op zich niets verkeerd mee. Op een dag riep Herman Van Holsbeek mij bij zich. ‘Dejan, de titel is voor mij heel belangrijk (in 2017, red.). Hij wist dat ik een goeie vriend was van Delferière. “Ik durf de anderen niet te bellen, kan jij mij een plezier doen? Kan je vragen dat Bart ons beschermt in Brugge?” Als Anderlecht die match zou verliezen, dan was het kampioenschap weg. Ik zei: ‘Oké, ik zal hem bellen’. We zijn op restaurant geweest. Een beetje eten, drinken, babbelen. ‘Séba, ik wil je iets vragen, maar ik durf niet. Ik ben bij Herman geweest en het is belangrijk dat ze kampioen worden. Kun jij hen beschermen?’ Hij pakte mijn arm: “Dat is geen probleem. Anderlecht zal niet verliezen, ik zal correct fluiten. Hij was niet verontwaardigd en zei dat ik me geen zorgen moest maken. Anderlecht werd kampioen, en Hanni heeft een groot contract gekregen”.

Volledig scherm Links: Sébastien Delferière, rechts: Bart Vertenten. © photonews

Over Bart Vertenten

“Bart heb ik niet zoveel gezien, wél hadden we vaak telefonisch contact. Hij floot Antwerp-Eupen - winst van Antwerp zou goed zijn voor Mechelen. Ik vroeg hem aan mij te denken, waarop hij niet reageerde. Ik ben ook zeker dat hij dat niet gedaan heeft. (Antwerp kreeg een discutabele strafschop, red.) Bart zei me dat hij na zich na het protest van de Eupenspelers gebaseerd had op zijn lijnrechter”.

Over Herman Van Holsbeek

“Ik kam op Anderlecht, de grootste club. Ik was een beetje zenuwachtig, voor mij was dat fantastisch. Ik vroeg niet zoveel of zoveel, die eerste keer was ik blij met wat ik kreeg. Ik kreeg 150.000 euro commissie op de transfer van Veselinovic, maar had al wat met collega’s gepraat en wist dat ik nog wat zou moeten uitdelen. Van Holsbeek vroeg mij 35.000 euro en beloofde in de toekomst zaken te doen. Ik heb niet nagedacht en ja gezegd. Toen ik later de transfer van Jovanovic voor hem regelde, kuste hij mij. ‘Je bent de beste makelaar, ik vergeet nooit wat je voor mij gedaan hebt. Na de transfer van Obradovic zijn we naar de Oxford-kledingwinkel geweest, waar hij voor 10 à 20.000 euro kostuums en zo heeft gekocht. En later ook nog eens naar een horlogezaak in Antwerpen, waar hij horloges voor hijzelf en zijn vrouw ter waarde van 33.500 euro cadeau heeft gekregen.”

Volledig scherm © BELGA

Over Ivan Leko

“Ivan was een goeie vriend, die ik heb geholpen bij zijn transfer naar Lokeren. Bij de transfer van Steven De Petter in 2016 heeft hij twee keer 6.000 euro ontvangen. Later heb ik hem bij Club Brugge een deel van de commissie op de transfers van Tomecak, Rits en Letica betaald. Door het dossier Propere Handen zijn de 100.000 voor Rits en 200.000 voor Letica nooit betaald door Club Brugge. Ik was open tegen mijn spelers, zij wisten dat Ivan Leko geld moest krijgen.”

Volledig scherm © Photo News

Over Peter Maes

“Roger Lambrecht (voorzitter Lokeren, red.) wou Peter Maes als trainer. Hij wou goed verdienen, Lambrecht gaf mij carte blanche. Peter wou 350.000 euro netto, én een voorschot. Lambrecht heeft 400.000 euro voorschot gegeven, die zijn financiële directeur ging ophalen in Luxemburg. Zo heeft Maes drie contracten getekend in Lokeren. In Genk kwam ik met Peter bij Patrick Janssens. Hij vroeg wat hij wou verdienen. “500.000 euro netto”, zei Peter. “Voor minder kom ik niet”. Houben en Janssens hebben toen in de gang even gebabbeld en zeiden dat het ok was. Het bestuur stelde voor om 200.000 euro te betalen via een fiscale constructie. Ze gaven mij een papier met daarop het officiële bedrag en de 200.000 euro die via ‘scouting’ betaald zouden worden. Ik heb Peter vaak gezien bij mij thuis, of sporadisch in zijn bureau. Ik vroeg hem altijd het geld na te tellen. Eens dat gebeurd was, vroeg hij mij steevast een broodzak of een zak van Delhaize en vertrok-ie vervolgens met het geld naar huis. In totaliteit? Alles samen meer dan twee miljoen euro zwart geld.”

Volledig scherm © BELGA

Over Georges Leekens

“Toen Georges trainer werd bij Club, heeft hij Trickovski doorgeduwd en om commissie gevraagd. 15.000 euro - hij verdiende toen 600.000 à 800.000 euro. Bij zijn ontslag, wat voor Club Brugge een dure aangelegenheid was, heeft Vincent Mannaert mij geroepen en gevraagd om met Georges te babbelen. Ze wilden hem in twee delen betalen, een stuk officieel en een stuk via facturatie. Ik heb met Georges gesproken en hij was akkoord. Club heeft een deel officieel betaald en een deel via mijn bedrijf in Cyprus. Tussen 375.000 en 400.000 euro heb ik betaald aan Georges. Zo spaarde Club minstens één miljoen euro uit.”

Volledig scherm © Simon Mouton Photo News

Over Steemans en Huyk

“Dejan, kan je bij mij komen”, vroeg Thierry Steemans vóór KV Mechelen - Waasland-Beveren. Hij vroeg me langs te gaan bij Dirk Huyck (voorzitter Waasland-Beveren, red.) om te weten welke elf er zouden spelen. Huyck was bezig met de inrichting van ons huis. Steemans beloofde dat Mechelen mits het behoud play-off 2 in Beveren zou afwerken, wat hen 200.000 euro zou opleveren. ‘De keuken is besteld’, dat was geen codetaal. Ik wilde weten welke ploeg er zou spelen, heb die doorgegeven, en wou er verder niets mee te maken hebben. Er is toen geen geld aangeboden geweest.”

***

“Verder heb ik Luc Devroe twee keer 30.000 euro gegeven bij de transfer van Adam Marusic van Oostende naar Lazio. Patrick Turcq (KV Kortrijk, red.) kreeg 15.000 en 25.000 voor Veselinovic en Zukanovic. Dirk Degraen (KRC Genk) 50.000, Gunter Jacob (KRC Genk) 95.000. Glen De Boeck 35.000, Willy Reynders twee keer 10.000 (Lokeren). Olivier Renard 80.000 in totaal.”

“Nooit in de toekomst zal ik nog op deze manier werken. Ik wil normaal werken, kleine zaken doen. Zodat ik normaal kan slapen en geen problemen krijg. Wat er gebeurd is met een paar mensen, is niet eerlijk. Mijn vrouw bijvoorbeeld, die niets met voetbal te maken heeft. Ook voor Vertenten voel ik mij schuldig. En ik wil mij bij de supporters excuseren, want zij weten niet hoe het eraan toegaat in het voetbal. Hoe bestuursmensen zaken regelen, dit terwijl ze abonnementen betalen. Ik neem een deel van de schuld op mij en wil mij excuseren.”

Volledig scherm Pano - Het verhaal van Dejan Veljkovic © VRT

Volledig scherm © BELGA