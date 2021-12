“Niemand mag of wil vertrekken in winterstop”: leider Union vreest geen leegloop tijdens winterstop

Belgisch voetbalChampagnevoetbal was het niet op Stayen, maar Union is er na de opdoffer tegen OH Leuven wel in geslaagd weer aan te knopen met een overwinning. Deniz Undav was met z’n vijftiende én zestiende doelpunt van het seizoen de grote man bij de Brusselaars op bezoek bij STVV. Union komt zo weer (even) zeven punten los. Achteraf vertelde doelman Anthony Moris dat ze geen leegloop vrezen bij de leider: “Niemand mag of wil vertrekken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Stayen liep nog niet halfvol voor de komst van fiere leider Union. Op basis van het eerste halfuur kon je die thuisblijvers moeilijk ongelijk geven op zo’n ijskoude vrijdagavond. Eén grote kans viel er te noteren. Christian Brüls kon ongehinderd trappen op een afvallende bal, maar Moris ranselde die uit z’n benedenhoek. Union kon er ondanks balbezit weinig tegenover zetten. Het anders zo flitsende koningskoppel Undav-Vanzeir was onzichtbaar. Tot minuut 32. Vanzeir de diepte in, lage voorzet, Undav met het subtiele tikje voorbij STVV-doelman Schmidt. Union op voorsprong. Eén kans, en hij hangt. Ook dat is klasse. ‘t Was wat de match nodig had, vuurwerk óp in plaats van naast het veld. Burgess kreeg nog een grote kans op de 0-2, maar met een prima parade op z’n doellijn hield Schmidt die kopbal er nog uit.

Volledig scherm Schmidt en Leistner zijn er aan voor de moeite: Undav heeft Union op voorsprong gebracht. © Photo News

Undav liet na 58 minuten de dubbele voorsprong één op één met de doelman liggen. Een halve minuut later lukte hij wel z’n tweede treffer - lekker stiftballetje over Schmidt -, maar ditmaal werd hij teruggevlagd voor offside. Geen 0-2 dus, wel 1-1. Brüls zette zijn misser van vorige week iets na het uur op fantastische wijze recht. Met een overhoekse knal nam hij doelman Moris te grazen, al zag die laatste er niet al te best uit bij die zwabberbal. STVV kwam na dat doelpunt meer opzetten, maar het was opnieuw Undav die op hoekschop z’n zestiende (!) van het seizoen tegen de touwen knikte. Amper een minuut later liet Vanzeir nog een open kans op de 1-3 onbenut. STVV miste de creativiteit om nog gevaar te creëren, het bleef 1-2. Een overwinning die Union weer wat ademruimte bezorgt bovenin. De Brusselaars lopen weer (even) zeven punten uit op achtervolgers Club Brugge en Antwerp.

Volledig scherm © Photo News

Moris: "Niemand mag of wil vertrekken”

“Ik heb niet echt getwijfeld aan de goede afloop”, vertelt doelman Anthony Moris, die in de eerste helft een fameuze parade in huis had op een knal van Brüls. “Sinds 2020-2021 in 1B, hebben we geen twee wedstrijden op rij verloren. Zelfs op training gebeurt dat niet. Onderverdeeld in twee ploegen, denk ik niet dat er al een ploeg twee keer naeen onderlinge duels heeft gewonnen. De wil om te winnen, zit er diep ingebakken. Daar heeft de coach voor gezorgd en wij volgen in het verhaal. De thuisnederlaag van vorige week tegen OHL kwam hard aan, maar bleef niet hangen. De dagen die daarop volgden, hebben we op training nog een extra tandje bijgestoken. Mentaal staat deze groep bijzonder sterk. Maar dàt niet alleen. We bezitten voldoende kwaliteit om die mentale weerbaarheid om te zetten in resultaten.”

Moris vreest geen aderlating tijdens de komende mercato. “Dat is uiteraard een gespreksonderwerp in de kleedkamer, maar ik ving nog geen signaal op dat iemand uit is op een transfer midden het seizoen. De directie heeft al laten verstaan dat niemand deze winter de club mag verlaten. En niemand vindt dat erg. We zijn er ons allemaal van bewust dat we met Union een schitterend avontuur beleven. En wie weet wat de apotheose ons reserveert? Niets is zeker, alles kan.”

Volledig scherm Doelman Anthony Moris in actie © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.