Niemand bij Club bezig met loting Champions League na offday in Gent: “Nu moeten we voor de spiegel gaan staan”

Hier had - mits een vruchtbare zondag voor Club - een vooruitblik op de Champions League-loting moeten staan. A bad day at the office besliste er anders over. De hoofden stonden er niet naar, de loting kon hen zondagmiddag gestolen worden. Van gans blauw-zwart was Casper Nielsen zichtbaar de meest ontgoochelde, hij die in de Ghelamco Arena als één van de weinigen - zonder veel succes weliswaar - nog iets van probeerde te maken. “Dit is hard - ik ben heel ontgoocheld”, was de Deen aangeslagen. “I feel like sh*t - deze nederlaag komt heel hard aan.”

Van No Sweat/No Glory was er zondag geen sprake. Je kan er eentje verliezen, maar Club liet zich op alle vlakken aftroeven door de Buffalo’s. “De eerste tien minuten waren goed, maar daarna vielen we stil. Net dan moet je sterker zijn. We incasseren die tegengoal en daar gingen we. Nochtans weten we tot wat we in staat zijn. We hebben onszelf heel erg ontgoocheld. Ik weet dat het gewoon maar een voetbalwedstrijd is, maar de ontgoocheling is enorm. Al geloof ik in dit team en zijn kunnen. En weet ik ook wel dat het weer goedkomt.”

De lip van Nielsen hing tegen de grond, nooit zag hij er de voorbije seizoenen na een nederlaag zo belabberd uit. Vandaag volgt voor hem niet alleen de Champions League-loting, maar ook de bekendmaking van de Deense selectie voor het WK. “Eerlijk, ik denk helemaal niet aan die loting. Het kan een goeie dag worden, maar dat hangt ervan af (grijnst). De definitieve selectie is ook een moment om naar uit te kijken, maar toch wordt het moeilijk om na zo’n match te slapen. Het is een deel van je job als voetballer, maar dit hakt erin.”

Ook Bjorn Meijer deed een poging om te benoemen waar het gisteren verkeerd liep. “Misschien hadden we teveel stress na die tegengoal. Omdat we het eerder ook meemaakten dat we na een doelpunt het kopje er niet bijhielden (zucht). Of de mot erin zit? Dat kan je wel stellen, ja. Vermoeidheid, dat heeft er misschien mee te maken. Het zijn veel matchen na elkaar, maar dat is voor Gent ook het geval. Die Champions League-loting? Ik was ze al helemaal vergeten. En ik denk dat niemand daar mee bezig is. Nu moeten we veeleer voor de spiegel gaan staan.”

