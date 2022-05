Niemand 100% tevreden, en toch kans op slagen: al uw vragen over het mogelijke competitieformat met 14 clubs in 1A beantwoord

Club Brugge ‘t Contrast kon moeilijk groter zijn voor Noa Lang & co: van de zon op Ibiza naar de regen in Oostende

De minitrip naar Ibiza is tot een eind gekomen voor Club Brugge. Daags nadat ze zondag de derde opeenvolgende titel hadden gepakt op het veld van Antwerp, stapten Charles De Ketelaere en co op het privévliegtuig van sterke man Bart Verhaeghe om enkele dagen te verpozen op het feesteiland. En dat snoepreisje is nu dus tot een eind gekomen. Vanmiddag omstreeks 13 uur zette de blauw-zwarte delegatie voet aan land in Oostende. En het contrast, wat het weer betreft, kon moeilijk groter zijn...

19 mei