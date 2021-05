Nicolas Lombaerts keert terug bij AA Gent als assistent van Hein Vanhaezebrouck

Zíjn naam viel niet.

Niet tijdens de persvoorstelling van Emilio Ferrera, gisterochtend in de Ghelamco Arena, toen er nog maar eens geschoven werd met namen en functies. Evenmin een dag eerder, wanneer AA Gent intern zijn jeugdcoaches voor volgend seizoen bekendmaakte. Bizar.

Want het oorspronkelijke plan was dat Nicolas Lombaerts de U16 van de Buffalo’s zou gaan trainen. Om zich zo te ontwikkelen als coach – Lombaerts maakt werk van het behalen van een UEFA A- en B-diploma, via een verkort programma dat (ex-)Rode Duivels kunnen volgen.

Maar omdat Peter Balette vanaf komend seizoen de rol van teammanager op zich zal nemen – nadat hij een jaar geleden tot technisch directeur was benoemd, om drie maanden later weer T2 te worden –, zocht AA Gent de voorbije weken naar een nieuwe assistent-coach. De naam van Karim Belhocine viel al snel. Logisch. De gewezen T1 van Charleroi en KV Kortrijk is een vertrouwensman van Hein Vanhaezebrouck. Belhocine maakte – in de nadagen van z’n spelerscarrière – niet toevallig deel uit van de kleedkamer toen AA Gent in 2015 zijn eerste landstitel behaalde. Niet zozeer de interesse van Moeskroen – waar hij opnieuw hoofdcoach kan worden –, wel het gebrek aan unanimiteit binnen het bestuur van de Buffalo’s zorgde er evenwel voor dat Belhocine geen optie was.

Volledig scherm Karim Belhocine. © BELGA

Enter Nicolas Lombaerts. Groot geworden in het Jules Ottenstadion destijds, nadat-ie als 19-jarige was weggeplukt bij Club Brugge. Lombaerts werd een publiekslieveling in Gent en hielp de club ook financieel een flink stuk door in 2007 voor 4 miljoen euro naar Zenit Sint-Petersburg te verhuizen. Sindsdien liet hij nooit na om zijn appreciatie voor Gent uit te drukken. Al helemaal niet toen in de fonkelnieuwe Ghelamco Arena op het tweede verdiep een bar naar hem vernoemd werd. Lombaerts zou nadien de eerste zijn om Gent te feliciteren met de titel én met de overwintering in de Champions League – na die 2-1 tegen… Zenit.

De poging van AA Gent om de voormalige centrale verdediger een jaar later in Rusland los te weken, mislukte evenwel – hij koos finaal voor KV Oostende. Wat een moeilijk en uiteindelijk pijnlijk verhaal zou blijken. Lombaerts eindigde daar in april vorig jaar zijn carrière in de B-kern. Op de vraag toen, hoe zijn de toekomst eruit zag, klonk het: “Ik heb wat projecten en investeringen lopen… en volg ook de trainerscursus. Voorlopig is het allemaal goed zoals het is. En dan zie ik wel waar ik zin in heb.”

Maar de voorbije maanden begon het bij Lombaerts steeds harder te kriebelen om terug in het voetbal aan de slag te gaan. Dan is meteen T2 mogen worden van Hein Vanhaezebrouck een geweldige kans. Bij AA Gent bovendien, waar hij op alle niveau’s graag gezien is. Nietwaar, voorzitter?

Aan Vanhaezebrouck en Lombaerts dus om de Buffalo’s komend seizoen wél naar de Champions’ Play-offs te loodsen. Al zal er daarvoor in deze zomermercato nog het één en ander moeten gebeuren. Dat beseffen ze twee verdiepingen boven de bar van Nicolas Lombaerts gelukkig ook.

Volledig scherm Lombaerts' carrière kwam in april vorig jaar ten einde in de B-kern van KV Oostende. © BELGA