Nicky Hayen niet langer coach van Waasland-Beveren

Belgisch voetbalNicky Hayen (40) is ontslagen als coach van Waasland-Beveren. Hij slaagde er na barrages tegen RFC Seraing niet in om de Waaslandse club in 1A te houden. Hayen ging in juni 2020 aan de slag op de Freethiel.