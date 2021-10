NEXT GEN. Van “uitzonderlijk talent” dat naar Ajax trok tot RSCA-groeibriljant met zeldzame troef: zo sterk heeft Belgische generatie 2005 zich al ontwikkeld

Club Brugge Club een dag na de paintball en twee dagen voor Antwerp: “Iemand heeft me op adamsappel geraakt”

22 oktober Wat doe je als trainer met een groep die in de Champions League van het kastje naar de muur is gespeeld en vijf goals om de oren heeft gekregen? Paintball, zo blijkt. Clement: “Ik had het de spelersgroep beloofd nadat we in mijn eerste jaar kampioen gespeeld zijn. Maar door corona werd dat steeds uitgesteld. Er was één heel goeie schutter bij, want hij raakte me op de adamsappel. Ik weet niet of het bewust was... Een verdachte? Ik zie ze allemaal even graag.”