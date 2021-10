NEXT GEN. Van “uitzonderlijk talent” dat naar Ajax trok tot RSCA-groeibriljant met zeldzame troef: zo heeft Belgische generatie 2005 zich al ontwikkeld

Belgisch voetbalBelgië bulkt van het voetbaltalent. Bij de topclubs profileren zich dezer dagen alsmaar meer toppers in spe - denk aan Van Der Brempt (Club) of Dwomoh (Antwerp). Een studie toont dan weer het aandeel van het Belgisch voetbal in Europa aan. Anderhalf jaar geleden lanceerde HLN de spraakmakende reeks ‘The Next Gen’, waarin we dé talenten van generaties 2001 tot en met 2005 voorstelden. Hoog tijd voor een update. Wie kon al doorbreken? En welke talenten bleven wat hangen? Van een Club-youngster die zich snel profileert tot een ruwe Ajax-diamant: dit is generatie 2005. “Van hem verwacht én eis ik heel veel.”