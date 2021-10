NEXT GEN. “Bijna twee jaar niet kunnen spelen”: ex-kapitein van Duivels-generatie 2003 kent veel pech, PSV-winger snoert criticasters de mond

Luca Oyen • Racing Genk • aanvallende middenvelder

Zoon van ex-verdediger Davy. Loopt al twaalf seizoenen rond in Genk en wordt in de kantoren van de Luminus Arena beschouwd als één van de allergrootste talenten. Met zijn gave techniek, goeie vista en hoge handelingssnelheid heeft Oyen alles wat een moderne aanvallende middenvelder nodig heeft, al wijkt hij ook geregeld uit naar de flank. Kwam vorig seizoen liefst 21 keer in actie, maar heeft het nu in zijn tweede jaar in de A-kern moeilijker om zich door te zetten. De concurrentie is er moordend. Hij is een vaste klant - maar niet altijd titularis - bij de nationale U19.