Nét geen buitenspel: Vincent Janssen trapt Antwerp op 1-0, maar die goal volstond niet

Een geweldige start voor de Great Old in de titelclash tegen Union. Net voor het kwartier bediende een goed infiltrerende Stengs op pass van Ekkelenkamp zijn Nederlandse maatje Janssen, die in één tijd overnam en Moris in de korte hoek klopte. Nederlandse combinatie. Een echte spitsengoal, die de Bosuil helemaal in lichterlaaie zette. Lang leek het ook de winner en de beslissende goal in de titelstrijd te worden, tot Vermeeren in minuut 80 een poging van Puertas ongelukkig in eigen doel deed afwijken. Antwerp zijn eerste matchbal kwijt. Zondag volgt in Genk een tweede.