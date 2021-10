Nergens spelen meer Japanners dan in de Jupiler Pro League: “Het is een win-win-situatie”

Even terug in de tijd. Masahiro Endo. Misschien doet de naam een belletje rinkelen. Hij was de pionier. In juli 2000 tekende de Japanse verdediger een contract bij KV Mechelen. Tien maanden later was hij alweer weg. Impact: nihil. Takayuki Suzuki was nummer twee, bij Racing Genk dan. Een transfer opgelegd door shirtsponsor Nitto in 2002 maar evenmin een succesverhaal. Na een seizoen zonder goals en assists stalde Genk hem bij een zusterclub. ’t Waren meer kamikazes dan voltreffers.