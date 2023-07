Nemen Caçapa en oude bekende De Camargo over bij RWDM na collectief ontslag technische staf?

Enkele dagen voor de competitiestart valt er een bom bij RWDM. De Brusselse promovendus neemt per direct afscheid van trainer Vincent Euvrard (41) en met hem quasi de hele technische staf. Claudio Caçapa (47), pas sinds begin deze maand aan de slag bij Botafogo, zou overnemen. Mogelijk is dat zelfs met oude bekende Igor De Camargo (40) aan zijn zijde.

Donderslag bij heldere hemel in Molenbeek. In een communiqué kondigt promovendus RWDM plots het vertrek van coach Vincent Euvrard en zijn assistenten Jonathan Alves, Fred Stilmant en Thierry Berghmans aan. Straf, aangezien de Brusselaars onder Euvrard nog kampioen werden in 1B en de West-Vlaming al sinds 2020 aan het roer stond bij RWDM.

Enkele dagen voor hun vuurdoop in de Jupiler Pro League volgt nu dus tabula rasa. “Hoewel onze beslissing rekening houdt met het sterke leiderschap van Vincent Euvrard in de meest recente seizoenen, is het ook met het oog op de toekomst dat we proberen een basis te leggen voor consistent succes in de eerste klasse en, uiteindelijk, in Europa”, zegt voorzitter en eigenaar John Textor.

Dinsdag presenteert RWDM al een volledig nieuwe technische staf. Naar verwachting wordt de Braziliaan Claudio Caçapa de nieuwe hoofdtrainer. Caçapa is pas sinds begin deze maand als interim-trainer in dienst bij Botafogo in zijn thuisland, maar zou nu dus de oversteek naar Molenbeek maken. Op het eerste zicht is Caçapa een opvallende naam, ware het niet dat zowel Botafogo als Olympique Lyon, waar Caçapa tot deze zomer assistent was, net als RWDM eigendom zijn van... John Textor.

Opvallend: Igor De Camargo, ex-speler van RWDM, werd maandag al gespot in ons land. De Braziliaan met Belgisch paspoort onderhoudt eveneens goeie banden met Textor. In het verleden was er zelfs al sprake dat hij voor Botafogo zou werken. “Ik heb al contacten gelegd om stage te lopen bij verschillende clubs, waaronder Botafogo, de Braziliaanse zusterclub van RWDM”, zei De Camargo vorig jaar nog in een interview. “Als het trainerschap me ligt, zie je mij terug in België. Honderd procent zeker. Ik heb de ambitie om hier ooit hoofdcoach te worden.” Wordt het nu al een weerzien met De Camargo in de dug-out?

