Nederland smeert Red Flames stevige nederlaag aan in Derby der Lage Landen. Volg hier de nabeschouwing met Mulder en Degryse

Hoeveel kost veldverwar­ming? En waarom is het niet verplicht? Al uw vragen na de ijsvelden van vorig weekend beantwoord

15 februari Na het debacle in Oostende, Beveren en Charleroi: hoe zit dat nu met die veldverwarming in de Jupiler Pro League? Specialist Thierry De Jonghe, ex-terreinverzorger van KV Mechelen, Lokeren en Anderlecht, beantwoordt onze vragen. “In Lokeren werkten we destijds met een mazoutketel, een tank van tienduizend liter. Om de drie à vier dagen moesten we die aanvullen.”