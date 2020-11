Nederland over België in coëfficiëntenranking: hoe slecht staan we ervoor? En wat betekent dit voor onze Europese tickets?

Belgisch voetbal‘t Is weer tijd voor de polonaise. In Nederland, toch. De coëfficiëntenpolonaise. Onze noorderburen zijn na de resultaten van deze week in Europa immers over België gewipt in de coëfficiëntenranking. Dat dat niet goed is voor onze clubs is, spreekt voor zich. Maar hoé slecht staan ze ervoor? En hoe precair kan de situatie worden?