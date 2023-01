Nainggolan neemt afscheid van Antwerp: “Zo triest dat het op deze manier moet eindigen”

Radja Nainggolan zal zich z’n grote terugkeer naar ‘zijn’ Antwerpen wellicht anders voorgesteld hebben. In de zomer van 2021 met grote trom binnengehaald door voorzitter Paul Gheysens, anderhalf jaar later is zijn contract na een reeks fratsen - zoals rijden zonder geldig rijbewijs en vapen voor de match tegen Standard - in onderling overleg ontbonden. Zo'n twee weken geleden werd daar al in grote lijnen een akkoord over bereikt, de afgelopen dagen werden de handtekeningen gezet. Het verhaal van Nainggolan bij Antwerp zit er nu echt op.