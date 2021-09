Naar 12 clubs in 1A, weg met de puntenhalvering en wat met de BeNeLeague? Audit stelt totale hervorming Belgisch voetbal voor

Belgisch voetbalHet Belgische coëfficiënt in Europa lag het afgelopen decennium nooit zo laag. De Super League loert dreigend om de hoek. Hoe kan ons voetbal zich redden? Over die vraag boog het internationaal bekende auditbureau Twenty First Group zich het voorbije jaar. Vandaag stelt het zijn langverwachte doorlichting van het Belgisch voetbal voor. HLN kon de audit al exclusief inkijken. Als zelfs maar de hélft van de aanbevelingen gevolgd worden, kondigt zich een revolutie aan. Met een eerste klasse van 12 clubs, een BeNeCup en de grote clubs die macht moeten afstaan.