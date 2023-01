Na uitvallen Jutglà zijn alle ogen op Roman Yaremchuk gericht: “Geen twijfel dat hij ons zal helpen”

Jutglà loopt knieblessure op en mist topper tegen Anderlecht Domper voor Club Brugge in volle voorbereiding op de kraker tegen aartsrivaal Sporting Anderlecht. Blauw-zwart moet het zondag zonder Ferran Jutglà stellen, die op training is uitgevallen met een knieblessure. Na onderzoek valt de schade op het eerste gezicht evenwel mee. Al moet Club rekening houden met enkele matchen afwezigheid. Volgende week volgen met STVV uit en Charleroi thuis alweer twee wedstrijden. Het uitvallen van Jutglà, dit seizoen goed voor acht goals in de competitie, is een tegenvaller voor Club. De aanvaller speelde nagenoeg alle wedstrijden en is één van de, zoniet dé revelatie bij blauw-zwart. Dit ondanks zijn terugval sinds het voorjaar.

De één zijn dood, is de ander zijn brood. Een beetje cru, maar het is niet anders. Of hoe recordtransfer Roman Yaremchuk door de knieblessure van revelatie Jutglà na maanden aanmodderen vanaf zondag een nieuwe, deze keer volwaardige kans krijgt bij blauw-zwart.

Ten tijde van de trainerswissel tussen kerst en nieuw werden ook de winterplannen van Club binnenskamers gefinetuned. Daarbij ging één naam meermaals over de tongen. Samen met de frisse wind die Parker moet doen waaien, hoopt blauw-zwart dat de reanimatie van Roman Yaremchuk een belangrijke hefboom kan zijn met het oog op de inhaalrace voor de landstitel. Veel hoop is gevestigd in de recordtransfer, die Club voor Nieuwjaar nagenoeg niets heeft bijgebracht. De landskampioen is niet van plan om zich deze winter te versterken, veeleer duimt blauw-zwart dat de boost van binnenin komt. Lees: dat Yaremchuk eindelijk brengt waarvoor hij gehaald is.

Vanuit die gedachte hoeft het (tijdelijk) uitvallen van Jutglà niet eens zo vervelend te zijn. Straks voelt Yaremchuk zich voor het eerst dit seizoen de echte nummer 9. Want laat ons eerlijk zijn, mede door de verrassend goeie prestaties van Jutglà is hij dat tot dusver nooit geweest. In niet één échte topwedstrijd stond hij aan de aftrap. Noch in de Champions League, noch in competitieverband. Uitgerekend in die ene semi-topper op Standard, speelde de Oekraïner dan ook nog eens een rotslechte wedstrijd.

Hoe dan ook is het woord nu eindelijk aan Yaremchuk. Geen mooiere match voor hem om beslissend te zijn dan deze tegen de grootste rivaal, namelijk Sporting Anderlecht. Straks volgen wellicht ook basisplaatsen tegen STVV op donderdag en Charleroi op zondag. Ploegen waartegen hij in vier jaar AA Gent met de ogen dicht scoorde - in totaal maar liefst 61 doelpunten in vier seizoenen. Het kan toch niet dat de spits het scoren voor goed verleerd is? Veeleer moet Club hopen dat Yaremchuk snel komaf maakt met zijn vertrouwenscrisis, waarvan de gemiste kans op Genk nog maar eens het bewijs was: “Het is lastig wanneer iedereen een oordeel over je velt zonder dat ze weten waarom je het moeilijk hebt”, merkte Scott Parker op. “Roman is gekomen onder grote druk, voor een grote som geld. Dat het een beetje ‘stop start’ was, begrijp ik. Spitsen zijn uiteindelijk de spelers die de ballen tegen het net moeten trappen voor een team. Bepalend zal zijn hoe Roman omgaat met zijn moeilijke periode. Met mijn steun en die van de club moet dat evenwel goed komen. Ik zal alles geven om hem op niveau te krijgen.”

Of Carl Hoefkens iets met het probleem Yaremchuk te maken had, valt hard te betwijfelen. Er was eens een aanvaring en een niet-selectie, maar als speler moet je al flink je best doen om met Hoefkens overhoop te liggen. De Oekraïner werd achter de schermen een gebrek aan ijver verweten, dat wel. Scott Parker was na enkele trainingen naar eigen zeggen onder de indruk van Yaremchuk, al kan hij publiek ook maar moeilijk het tegendeel beweren. Wat de spits straks ongetwijfeld kan helpen, is dat Parker hem al kent. “Als coach van Bournemouth zag ik hem met Benfica in een oefenmatch tegen Fulham in Portugal. Hij was heel erg goed. Zijn potentieel is enorm. Het is nu aan hem, maar ik denk ook dat hij het kan. Geen twijfel mogelijk. Ik kijk ernaar uit om hem te zien en ben ervan overtuigd dat hij heel belangrijk zal zijn voor onze ploeg.”

