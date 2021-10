Na Scifo nu ook Mpenza's ontslagen bij noodlijdend Moeskroen, Jeunechamps nieuwe hoofdcoach

Moeskroen was begin dit seizoen al een sportieve bouwwerf. ‘t Was aan Mbo en Émile Mpenza om het recht te trekken. Eerstgenoemde werd in juni aangesteld als de sportief manager en haalde zijn jongere broer meteen naar Le Canonnier als T2 van Enzo Scifo.

Een succes werd het echter niet. Na acht speeldagen staat Moeskroen troosteloos laatste in 1B, met amper 2 op 24. Scifo moest vorige week opstappen, nu moeten ook de Mpenza’s de club verlaten. “Na het nieuwe debacle van zondag in Lommel (3-0-verlies, red.) heeft het bestuur van Moeskroen besloten de samenwerking met Mbo Mpenza stop te zetten”, aldus Moeskroen in een communiqué. “De ex-Rode Duivel heeft de verwachtingen van de club niet kunnen inlossen. Aangezien de sportieve resultaten Moeskroen in de kelder van 1B deden belanden, moest de club wel reageren en een krachtige beslissing nemen. Philippe Saint-Jean neemt de touwtjes in handen en zal een technische staf vormen. Émile Mpenza, die assistent van Scifo was, wordt ook bedankt voor bewezen diensten.”