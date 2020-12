Na marathonsessie nog geen akkoord tussen amateurclubs en Pro League over uitstel bekermatchen

Antwerp 12 op 15 in Europa League voor Antwerp? Pas tweede Belgische club ooit die daarin slaagt

4 december Straf, straffer, Royal Antwerp Football Club. De Great Old won gisteren voor de vierde keer in deze Europa League campagne, en prijkt zo met 12 op 15 op kop in groep J. Dat is bijzonder zeldzaam voor een Belgische club: het is pas de tweede keer ooit dat een ploeg uit ons land met zo’n cijfers in de groepsfase mag prijken. Het enige andere team deed zelfs nog straffer: in 2011-2012 startte Anderlecht met 15 op 15, om foutloos af te klokken met zes zeges op rij. Mits winst volgende week op Tottenham kan Antwerp voor de op één na beste prestatie ooit van een Belgisch team in de groepsfase zorgen.