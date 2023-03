Na het ontslag van Peter Bossaert: is het normaal dat een CEO 500.000 euro bruto verdient?

RECONSTRUC­TIE. Hoe omstreden keuze goed uitdraaide en Marc Overmars van Antwerp in één jaar een betere club maakte

Vandaag, dinsdag 21 maart, is het exact één jaar geleden dat Marc Overmars (49) werd voorgesteld als Directeur Voetbalzaken bij Antwerp. Overmars’ aanstelling was omstreden en gewaagd, maar twaalf maanden later is Antwerp er op sportief vlak wel beter van geworden. “Straf hoe snel hij zijn stempel kon drukken.”