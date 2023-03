Na het Bondsparket trekt ook Malinwa naar BAS tegen beslissing om Charleroi-KV Mechelen te laten herspelen: “Verontrustend voor het Belgisch voetbal”

Nederland­se stemmen over de opmars van Bjorn Meijer, dé revelatie op de Brugse linker­flank: “Bij Oranje spreken ze over hem”

De evolutie van Bjorn Meijer (19) is opmerkelijk. De Nederlander gaat met reuzensprongen vooruit - plafond onbekend. “Nochtans werd hij niet gezien als de grote parel, hoor.” De progressie van de linkerflankspeler van Club Brugge door de ogen van een aantal bevoorrechte getuigen: “Bjorn was als een spons. Elke dag opnieuw leerde hij iets bij.” Van Groningen over Club tot, weldra, Oranje?