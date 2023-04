Na de zinderende ontknoping: dit is de kalender voor de Champions' en Europe Play-offs

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

CHAMPIONS’ PLAY-OFFS

Op de laatste speeldag waren nog drie ploegen in de running voor het laatste play-off 1-ticket. Verrassend genoeg pakte Club Brugge de felbegeerde vierde plaats na een onverwachte nederlaag van AA Gent. De Buffalo’s speelden hun ticket voor de Champions’ play-offs alsnog kwijt tegen degradant KV Oostende. Het leverde de Gentse spelers een striemend fluitconcert op in de Ghelamco Arena. Club vierde feest met een gala-avond tegen Eupen.

KIJK. Samenvatting AA Gent - KV Oostende

De Champions’ play-offs bestaan uit:

1. Racing Genk - 38*

2. Union - 38*

3. Antwerp - 36

4. Club Brugge - 30*

Bij een gelijke stand geeft het aantal zeges de doorslag. Zijn ook die in evenwicht, dan wordt gekeken naar het doelsaldo.



* Genk, Union en Club Brugge kregen bij de halvering een half punt extra.

Kalender Champions’ play-offs:



Aansluitend op de knotsgekke ontknoping van de reguliere competitie werd ook de kalender van de play-offs bekendgemaakt. Racing Genk en Club Brugge openen de Champions’ play-offs op zondagavond 30 april. Opvallend genoeg op dezelfde dag als de bekerfinale die Antwerp speelt. De Great Old haalt drie dagen later zijn openingsmatch in. Op de slotspeeldag staan Genk-Antwerp en Union-Club op het programma.

Speeldag 1:

Racing Genk - Club Brugge (30/04, 18u30)

Union - Antwerp (3/05, 20u30)

Speeldag 2:

Club Brugge - Union (6/05, 18u15)

Antwerp - Racing Genk (7/05, 18u30)

Speeldag 3:

Antwerp - Club Brugge (14/05, 13u30)

Union - Racing Genk (14/05, 18u30)

Speeldag 4:

Club Brugge - Antwerp (21/05, 13u30)

Racing Genk - Union (21/05, 18u30)

Speeldag 5:

Antwerp - Union (28/05, 13u30)

Club Brugge - Racing Genk (28/05, 18u30)

Speeldag 6:

Racing Genk - Antwerp (4/06, 18u30)

Union - Club Brugge (4/06, 18u30)



EUROPE PLAY-OFFS

De achtste plek werd een prooi voor Cercle Brugge, dat zich naar de zege knokte in Waregem. Anderlecht moest hopen op puntenverlies van Charleroi én Cercle, maar RSCA raakte zelf niet eens voorbij KV Mechelen. Paars-wit eindigt zelfs als elfde, het ontgoochelende seizoen zit er nu al op. Na afloop stormde een deel van de harde kern zelfs naar binnen. Charleroi en OH Leuven raakten net niet in de Europe play-offs ondanks puntengewin tegen respectievelijk Genk en Standard.

De Europe play-offs bestaan uit:

5. AA Gent - 28

6. Standard - 28*

7. Westerlo - 26*

8. Cercle Brugge - 25

* Standard en Westerlo kregen bij de halvering een half punt extra.

Kalender Europe play-offs:

Speeldag 1:

AA Gent - Westerlo (28/04, 20u45)

Cercle Brugge - Standard (29/04, 18u15)

Speeldag 2:

Standard - AA Gent (6/05, 20u45)

Westerlo - Cercle Brugge (7/05, 13u30)

Speeldag 3:

Cercle Brugge - AA Gent (13/05, 18u15)

Standard - Westerlo (13/05, 20u45)

Speeldag 4:

Westerlo - Standard (20/05, 18u15)

AA Gent - Cercle Brugge (20/05, 20u45)

Speeldag 5:

Westerlo - AA Gent (27/05, 18u15)

Standard - Cercle Brugge (27/05, 20u45)

Speeldag 6:

Cercle Brugge - Westerlo (3/06, 20u30)

AA Gent - Standard (3/06, 20u30)

DEGRADATIESTRIJD

Zulte Waregem moést de maat nemen van Cercle Brugge, wilde het nog aanspraak maken op een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Ondanks een dramatische start, en een dubbele achterstand, knokte Essevee zich terug in de partij. Een sensationele comeback leek in de maak, maar in de slotfase deelde Cercle toch het genadeschot uit. Na 18 jaar zakt Zulte Waregem zo naar de Challenger Pro League, net als Oostende en Seraing.

Het klassement:

15. Eupen - 28 (7 zeges - doelpuntensaldo: -35)

16. KV Oostende - 27 (7 zeges - doelpuntensaldo: -39)

17. Zulte Waregem - 27 (6 zeges - doelpuntensaldo: -28)

18. Seraing - 20 (5 zeges - doelpuntensaldo: -40)

De nummers 16, 17 en 18 degraderen rechtstreeks naar de Challenger Pro League.

