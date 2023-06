Na de sensationele ontknoping: wie pakt welk Europees ticket? En wanneer komt uw ploeg in actie?

KIJK. Antwerp-supporters uitzinnig van vreugde na behalen titel

Antwerp (kampioen): laatste voorronde Champions League

Landskampioen Antwerp mag zich opmaken voor de Champions League. Voor het eerst sinds 2013 is dat niet rechtstreeks in de groepsfase, omwille van de mindere Europese campagnes van de voorbije vijf seizoenen. De kampioen komt wel terecht in de laatste voorronde (de play-offs) van de Champions League. Die wedstrijden worden gespeeld op 22/23 en 29/30 augustus. Bij verlies wacht de groepsfase van de Europa League.

Volledig scherm Toby Alderweireld bezorgde Antwerp de titel met een magistrale knal. © BELGA

Racing Genk (2de): tweede voorronde Champions League

Ook vicekampioen Racing Genk maakt volgend seizoen kans op de groepsfase van het kampioenenbal. De nummer twee van onze competitie begint zijn Europese avontuur in de tweede voorronde van de Champions League. De heenmatch wordt gespeeld op 25 of 26 juli, de terugmatch op 1 of 2 augustus.

De tegenstander in die tweede ronde wordt sowieso het Zwitserse FC Servette of het Griekse Panathinaikos, beide ploegen eindigden tweede in hun competitie. Door de coëfficiënt van ons land zijn de Belgische clubs ‘reekshoofd’ in die tweede ronde en kunnen ze dus geen andere clubs loten.

Bij winst stoot Genk door naar de derde voorronde op 8/9 en 15 augustus. Mogelijke tegenstanders zijn dan Rangers, Braga, Marseille of PSV. Een overwinning in die derde ronde, betekent kwalificatie voor de play-offronde van de Champions League, waar dus landskampioen Antwerp rechtstreeks in terechtkomt.

Bij een nederlaag in de tweede voorronde van de Champions League, wacht de derde voorronde in de Europa League op 10 en 17 augustus. Bij winst stoot Genk dan door naar de laatste voorronde (de play-offs) van de Europa League op 24 en 31 augustus. Bij verlies in de derde voorronde van de Europa League, speelt de vicekampioen de play-offs voor de Conference League op 24 en 31 augustus.

Volledig scherm Genk-spelers uitgeteld op de grond na het mislopen van de titel. © BELGA

Union (3de): derde voorronde Europa League

Union eindigde als derde in de Champions’ play-offs en mag zich volgend seizoen opmaken voor de derde voorronde van de Europa League. Daar mag het, ondanks het mislopen van de titel, bekerwinnaar Antwerp voor danken. Door de titel van de Great Old schuiven de Europese tickets door.

De derde voorronde van de Europa League vindt plaats op 10 en 17 augustus. Bij winst stoot Union door naar de play-offs van de Europa League op 24 en 31 augustus. Bij verlies in de derde voorronde van de Europa League, speelt de vicekampioen de play-offs van de Conference League, die gaan ook door op 24 en 31 augustus.

Volledig scherm Teddy Teuma groet de Union-supporters na het mislopen van de titel. © Photo News

Club Brugge (4de): tweede voorronde Conference League

Club Brugge mengde zich niet in de titelstrijd, maar was voor de start van de play-offs al zeker van een Europees ticket. Door de bekerwinst van Antwerp, moet Club als vierde in de stand geen barrages meer spelen tegen de winnaar van de Europe play-offs.

Na acht jaar Champions League-voetbal, maakt blauw-zwart zich volgend seizoen op voor de tweede voorronde van de Conference League. Op 27 juli en 3 augustus moeten ze al vol aan de bak. Bij winst volgt een week later al de derde voorronde op 10 en 17 augustus. Wil Club in de groepsfase van de Conference League geraken, moet het op 24 en 31 augustus ook nog voorbij hun tegenstander in de laatste voorronde geraken.

AA Gent (5de): tweede voorronde Conference League

AA Gent plaatst zich als winnaar van de Europe play-offs, net als Club Brugge voor de tweede voorronde van de Conference League. Door de bekerwinst van Antwerp volgt er geen barragematch meer tegen Club. Net als afgelopen seizoen starten de Buffalo’s hun Europese campagne dus in de tweede voorronde van de Conference League, op 27 juli en 3 augustus.

Een eventuele derde voorronde volgt op 10 en 17 augustus, de laatste voorronde op 24 en 31 augustus.

Volledig scherm Gift Emmanuel Orban. © BELGA