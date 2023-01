Na de getuigenis van Sammy Mahdi in ‘Het Huis’: voetbalbond krijgt elke maand 2 racismeklachten tegen trainer, bestuurslid of scheidsrechter

TV RECENSIE. ‘The Last of Us’: “Onze (nu al) favoriete film van 2023 is de extra lange openingsaf­le­ve­ring van een zombie­reeks”

Onze (nu al) favoriete film van 2023 is de 77 minuten durende pilootaflevering van een streamingreeks gebaseerd op een populair zombiespel. Dat is een zin waarvan we niet hadden gedacht dat we die snel zouden opperen, maar ‘The Last of Us’ op Streamz -zowat de meest geanticipeerde HBO-reeks van het nieuwe jaar- stelt allesbehalve teleur. Wat deze adaptatie van PlayStations paddenstoelenapocalyps met Pedro Pascal in de hoofdrol nu precies zo goed maakt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

17 januari