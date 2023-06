Na de Duivels ook de transfer? Crystal Palace en Lille lonken naar Mike Trésor

KIJK. Mike Trésor ontvangt de Ebbenhouten Schoen

Acht goals en liefst 24 assists: Trésor kende een absoluut topseizoen met Racing Genk. Het leverde hem niet de landstitel, maar wel de Ebbenhouten Schoen, de prijs voor Profvoetballer van het Jaar én (eindelijk) een uitverkiezing voor de Rode Duivels op. Bij de Limburgse club willen ze de flankaanvaller graag houden, maar beseffen ze dat dat een moeilijke opdracht zal worden.

Temeer omdat de interesse in Trésor toeneemt. Het is al maanden bekend dat Vincent Kompany erg gecharmeerd is van hem, maar op dit moment zijn met name Crystal Palace en Lille in de markt voor hem. Tot een concreet bod resulteerde dat nog niet, maar beide clubs informeerden naar zijn voorwaarden.

Vervanger van Zaha?

Palace is op zoek naar een mogelijke vervanger voor Wilfried Zaha, die zijn aflopende contract hoogstwaarschijnlijk niet zal verlengen. Enig minpuntje: de Premier League-club heeft nog geen nieuwe trainer. Het Franse Lille zoekt dan weer naar iemand die de plek van Jonathan Bamba (ex-STVV en straks ook transfervrij) kan invullen. Bij de nummer vijf van het voorbije Ligue 1-seizoen kenden landgenoten als Eden Hazard, Kevin Mirallas, Divock Origi en Amadou Onana eerder succesvolle passages.

Trésor staat nog tot 2025 onder contract in de Cegeka Arena. Hoeveel Genk voor hem wil vangen is niet bekend, al zal het bedrag vermoedelijk in de buurt moeten komen van de 25 miljoen euro (23 + 2 aan bonussen) die Sander Berge opleverde, toen hij in 2020 aan Sheffield United verkocht werd. Het zal sowieso een nieuwe financiële voltreffer worden voor Head of Football Dimitri de Condé en zijn scoutingsteam. Genk betaalde in juli 2021 namelijk slechts 3,5 miljoen euro om Trésor over te nemen van Willem II.

Om het mogelijke vertrek van Trésor (mee) op te vangen, hoopt Genk nog altijd Keito Nakamura van LASK Linz te strikken, al verlopen de gesprekken moeizaam. Voor de Japanner is er namelijk veel concurrentie. Een doorbraak is niet voor meteen.

KIJK. Trésor over selectie: "Beloning voor mijn seizoen"

Trésor meldde zich maandag voor het eerst bij de Duivels en sloot vandaag aan voor de persconferentie. Daar wilde hij nog niet al te veel ingaan op zijn toekomst. “Na een seizoen als dit komt er interesse”, klonk het onder meer. “We zien wel wat er komt en wat het beste is voor alle partijen. Ik heb voorlopig niet al te veel nagedacht over mijn toekomst, want mijn seizoen is nog niet gedaan. Na de interlandperiode zien we wel. Ik wil alleszins stappen blijven maken en blijven leren. Ik wil mijn volledige potentieel benutten, maar het is nu niet het moment om het daarover te hebben.”

Eerst wil hij genieten en zijn kans grijpen bij de Rode Duivels dus. “Ik had mijn vakantie naar de VS al gepland”, lachte hij. “Die heb ik moeten annuleren, maar daar heb ik geen spijt van. In mijn achterhoofd zat steeds de gedachte dat ik weleens geselecteerd zou kunnen worden.”

In maart was er bij Genk nog onvrede over dat Trésor niet geselecteerd was. “Er was teleurstelling, maar dat zijn keuzes die gemaakt worden”, zei de vrijetrappenspecialist. “Het belangrijkste is nu. Burundi en Rwanda (Trésor heeft van beide landen paspoorten, red.) hebben nog geprobeerd om me te overtuigen, maar België was een gemakkelijke keuze. Ik zal hier elke dag iets proberen bij te leren en hoop op een paar minuutjes.”

