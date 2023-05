Na Alderweireld nu ook Lang slachtoffer van haatberichten: “Meld elke vorm van haatspraak, maar neem het recht niet in eigen handen”

Toby Alderweireld, Noa Lang, Amani Lazare... De online haat tegenover topvoetballers neemt week na week toe – of zo lijkt het toch. Zelfs hun families worden bedreigd. Lang diende geen klacht in, Alderweireld wel. Onderzoeksexperte Sofie Royer: “Het is een goede zaak dat zoiets wordt aangekaart.”

“Iedereen hoopt dat dat beest sterft.”

Zo reageerde een jonge kerel op een foto van Noa Lang met zijn pasgeboren zoontje.

Vorige week kreeg Toby Alderweireld te maken met bedreigingen aan het adres van zijn gezin. “Deze week is uw dochter vermist.”

Er werd aan toegevoegd dat de Antwerp-verdediger een “kanker dikzak” is.

Amani Lazare van Union kreeg dan weer aap-emoji’s toegestuurd. En ook zijn familie werd op de korrel genomen.

Trollen

Zowel Lang als Alderweireld zetten screenshots op hun sociale media om de zaak aan te kaarten. Allebei voegden ze eraan toe dat er grenzen overschreden werden. “Voor de sensibilisering is het een goede zaak dat zoiets wordt aangekaart”, zegt Sofie Royer. Zij is onderzoeksexperte aan de KULeuven en gastprofessor strafrecht aan de Universiteit Antwerpen. “Profvoetballers zijn rolmodellen voor jonge mensen die moeten leren hoe ze het best met sociale media omgaan. Maar of het impact heeft is niet geweten. Daarnaar is nog geen onderzoek gevoerd.”

Volledig scherm © Noa Lang.

De reden daarvoor is vrij simpel. Royer: “Het zijn vaak trollen die zulke berichten sturen. Mensen kunnen anoniem zijn op het internet en dan vallen alle remmingen weg. Soms is het moeilijk om hun ware identiteit te achterhalen. Ze posten dingen die ze nooit face to face zouden durven zeggen.”

Lang diende geen klacht in tegen de jongeman die de wansmakelijke berichten stuurde. “Noa wil geen verdere gerechtelijke stappen ondernemen”, klinkt het bij Club Brugge. “Hij wilde vooral een signaal geven dat er een grens overschreden werd en dat dit gewoon niet kan.”

Alderweireld van zijn kant ondernam wél gerechtelijke stappen. “Bij hem leek het om een concrete dreiging te gaan”, aldus Royer. “En dan loont het de moeite om een klacht in te dienen bij de politie. Ik zou aanraden om elke vorm van haatspraak te melden – op zijn minst aan het platform waarop het gebeurt. Aanzetten tot haat of geweld is namelijk ook strafbaar. Maar al dan niet stappen ondernemen is een keuze die het slachtoffer moet maken. Hij of zij moet beslissen, niemand anders. Dat de clubs hun spelers daarin volgen, lijkt me een normale zaak. Zij hebben online namelijk geen bevoegdheid.”

Voetballers kunnen wél reacties bij hun foto’s, stories of posts uitzetten. Of kiezen wie kan reageren.

Volledig scherm © Toby Alderweireld/BELGA

Juridische instrumenten

Royer voegt eraan toe dat het bij ‘gewone’ haatspraak zelden tot nooit tot een rechtszaak komt. “Omdat zulke zaken door het Hof van Assisen moet behandeld worden. En omdat er verschillende parameters bekeken worden. Is er écht aangezet tot haat of geweld? Hoeveel berichten zijn er verstuurd? Zulke zaken spelen allemaal een rol. Bij racisme zien we wel dat er regelmatig mensen worden veroordeeld. En vanuit de Europese Unie merken we dat zij het gevecht willen aangaan met haatspraak met hulp van juridische instrumenten. Ook al is het niet mogelijk om iedereen te vervolgen.”

Royer geeft tot slot één goede raad aan iedereen die te maken krijgt met haatspraak en de dader wil exposen door hem met naam, toenaam en foto te taggen of te vermelden op hun eigen kanalen. “Neem het recht niet in eigen handen. Je kan een foto bijvoorbeeld altijd blurren. Doe je dat niet, kan dat een schending van de privacy zijn van degene waarover het gaat. Zelfs als je het slachtoffer wordt van een eventueel misdrijf, moet je je aan de spelregels houden.”