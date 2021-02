Na 7 op 9 leeft Beerschot ontspannen toe naar derby: “Play-off 1 is geen uitgesproken doel”

Belgisch voetbalBij Beerschot leeft men na de recente zeven op negen ontspannen toe naar de derby van dit weekend tegen Antwerp. Dat paars-wit in het beste geval zondagavond opnieuw in de top vier kan staan, blijkt intern geen item. “Als we straks play-off 2 halen: top. Als we play-off 1 halen: super. Maar dat is geen uitgesproken doel”, benadrukt coach Will Still.

Will Still blikte vanmiddag met de pers vooruit op de komst van Antwerp. “We weten dat deze match enorm veel betekent voor onze supporters”, aldus Still. “Al is en blijft het natuurlijk superjammer dat er geen fans mogen komen kijken naar deze eerste echte derby op het Kiel sinds 2004 (Beerschot-Antwerp die in 2018 op het programma stond in play-off 2 telt Still niet mee, red.). Of we na de nederlaag op de Bosuil eerder dit seizoen extra gemotiveerd zijn om te tonen dat we onze voet naast Antwerp kunnen zetten? Dat deden we toen eigenlijk ook al. Alleen hopen dat we nu dus kunnen winnen.”

Los van de sentimentele belangen is de Antwerpse burenstrijd gewoon ook echt van tel voor het klassement. Beerschot staat zevende, Antwerp tweede. Tussen de twee Antwerpse clubs zitten slechts zes punten. Het vierde gerangschikte Standard telt amper één puntje meer dan Beerschot. “Toch is die top vier iets waar we totaal niet mee bezig zijn”, beweert Will Still. “Twee weken geleden moesten we nog eerder omlaag kijken, dus laat ons niet te hard van stapel lopen. Als we straks play-off 2 zouden halen: top. Als we play-off 1 zouden halen: super. Maar het is niet zo dat we die doelen expliciet hebben uitgesproken.”

Puzzelen

Still zal zondag wat moeten puzzelen, want Tarik Tissoudali is verkocht, Denis Prychynenko geelgeschorst en Joren Dom hoogst twijfelachtig met een liesblessure. Kunnen last-minute wintertransfers Zakaria Bakkali en Stipe Radic tegen Antwerp al een rol spelen? “Da’s nog wat afwachten”, antwoordt Still. “Radic heeft nog niet kunnen meetrainen omdat we wachten op de resultaten van zijn Covid-test. Bakkali komt zeker in aanmerking om bij de kern te zitten. Tegelijk heeft Zakaria bij zijn persvoorstelling zelf aangegeven dat hij niet in die mate klaar is dat hij vier keer na mekaar negentig minuten zou kunnen spelen. Hoe dan ook is Zakaria een hele goede voetballer. Het is aan hem om opnieuw zijn beste niveau terug te vinden en aan ons om hem daarbij te helpen.”

