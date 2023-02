Na 484 miljoen euro verlies en een half miljard kapitaalinjecties: hoe moet het verder met ons voetbal? “De clubs hebben dit over zichzelf afgeroepen”

Jupiler Pro League STVV nestelt zich opnieuw in de top acht na een krappe overwin­ning tegen KV Kortrijk

STVV heeft KV Kortrijk met 1-0 over de knie gelegd. De Truienaars springen zo over Cercle Brugge naar de achtste plaats in de klassering. KVK zakt naar de laatste veilige plaats.

5 februari