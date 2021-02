MULTILIVE CROKY CUP. Standard nu al op rozen op kapot veld - KV Oostende moet achtervolgen tegen Waasland-Beveren

Croky CupAlweer heel wat actie vandaag in het kader van de 1/16e finales van de Beker van België! KV Mechelen begon er om 16u al aan tegen RWDM, waarna ook de andere resterende eersteklassers nog aan de bak moeten. Kan Heur-Tongeren AA Gent verrassen? Haalt Standard het op het veld van Seraing? En kan Peter Maes met STVV zijn ex-ploeg Lokeren-Temse wippen? Via deze multilive zit u op de eerste rij voor alle actie! Naar Club Brugge-Olsa Brakel (19u30) kan u overigens op deze pagina LIVE kijken, voor FC Luik-RSC Anderlecht (21u15) is er HIER een aparte liveblog.