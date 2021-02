MULTILIVE CROKY CUP. RWDM vol op zoek naar gelijkmaker, Coucke pakt uit met uitstekende redding - Charleroi heeft het tegen Westerlo niet onder de markt

Anderlecht ‘Captain Sambi’ Lokonga moet Anderlecht meer dan ooit leiden: “De reeks over Michael Jordan op Netflix heeft me geïnspi­reerd”

16:17 Michael Jordan leerde hem hoe je leidt, maar ook dit seizoen lijdt Albert Sambi Lokonga (21) meer dan hem lief is met Anderlecht. De middenvelder is wel weer topfit en moet RSCA bij de hand nemen in het belangrijkste deel van het seizoen. “Misschien wil Verbeke me nog wel een jaar houden om Europees te spelen...”