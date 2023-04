MULTILIVE (18u30). Gent, of toch Club bij eerste vier? Hoe bereikt Anderlecht alsnog de top acht? En wie zakt? Dit zijn de scenario’s

KIJK. Voor Degryse is het duidelijk: “Gent zal play-off 1 halen”

AA Gent, Club Brugge of toch nog Standard? Op de laatste speeldag zijn er nog drie ploegen in de running voor het laatste play-off 1-ticket. De Buffalo’s liggen in polepositie en hebben met een thuismatch tegen het al gedegradeerde Oostende ook de - op papier - makkelijkste opdracht. Club Brugge ontvangt Eupen en heeft evenveel punten, maar AA Gent is in het voordeel omdat het één keer meer heeft gewonnen dan Club.