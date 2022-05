Morgen witte rook? Racing Genk en KV Mechelen zo goed als rond over de afkoopsom voor Wouter Vrancken

Na moeizame onderhandelingen zijn Racing Genk en KV Mechelen dan toch zo goed als rond over de afkoopsom - die bedroeg aanvankelijk 600.000 euro - voor Wouter Vrancken. Behoudens verrassingen worden de handtekeningen zaterdag gezet. Op een officiële voorstelling van Vrancken als coach van Genk is het nog even wachten. De Limburger, die een contract van onbepaalde duur zal tekenen, geniet momenteel van een vakantie met zijn gezin.

Vrancken naar Racing Genk. Een verrassing is dit niet. Al jaren wordt hij aan de Limburgers gelinkt. Het perfecte moment diende zich nooit aan. Tot nu. Genk kent een bijzonder teleurstellend seizoen waarin de doelstellingen – meedoen voor de titel en Europees overwinteren – niet werden behaald. De club moest zelfs alle zeilen bijzetten om de top acht te halen. Eenmaal in de Europe play-offs kon de ploeg onder Storck nooit echt overtuigen.

Geregeld werd benadrukt dat in het in de huidige kern aan feeling met de club ontbreekt. Vrancken staat na vier topjaren bij Mechelen voor herkenbaar voetbal. Niet voor niets krijgt zijn ploeg daarvoor wekelijks lof van tegenstrevers. En meer nog: als ex-speler en Limburger weet hij heel goed waar Racing Genk voor staat.

In zijn zoektocht naar een nieuwe coach dacht men in Genk ook aan Besnik Hasi, maar vooral aan Mark van Bommel. De Nederlander solliciteerde zelf. Werd recent op het jeugdcomplex en op de thuismatch tegen Charleroi gespot. Hij was zeer gecharmeerd, toch verkoos hij een overstap naar Antwerp.

Uitkijken naar uitgaande en inkomende transfers

Als de komst van Vrancken eenmaal afgerond is, kan men in Genk de blik gaan richten op komend seizoen. Na een teleurstellend jaar, waarin geen Europees voetbal kon worden afgedwongen, staat er in Limburg het een en ander te gebeuren.

Allereerst is het uitkijken naar uitgaande transfers. De namen van Théo Bongonda, Paul Onuachu en Jhon Lucumi worden veelvuldig genoemd als potentiële vertrekkers. Kristian Thorstvedt staat dan weer in de belangstelling van Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt. Ook is het uitkijken naar de ontwikkelingen rond Cyriel Dessers. Feyenoord wil de afkoopclausule ter waarde van 4 miljoen euro graag lichten, maar is financieel beperkt.

Tegenover dat alles staat het inkomende verkeer. Head of Football Dimitri de Condé speurt naar versterking in het middenveld en de aanval. Nikola Storm van KV Mechelen wordt van nabij gevolgd. Hij zou in de Cegeka Arena verder kunnen werken met Vrancken, de trainer met wie hij zijn meest succesvolle seizoen ooit kende. Concreet is de belangstelling voorlopig nog niet.

