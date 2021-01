Morgen beslissing over amateurvoetbal: blanco seizoen lijkt onafwendbaar

Racing Genk Strijden met Club Brugge of voor troostprij­zen? Racing Genk staat voor vierdaagse van de waarheid

21 januari AA Gent en Club Brugge. Twee toppers in vier dagen. Zondagavond zal ­Racing Genk weten waar het aan toe is. Mengt het zich in de strijd om de titel of moet het vrede nemen met een plekje in het achtervolgend peloton?