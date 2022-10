Moet Vanderhaeghe opnieuw wijken voor Thalhammer? Oostenrijker is topkandidaat bij KV Oostende

Het gaat snel bij KV Oostende. Nog voor het officiële ontslag van Yves Vanderhaeghe heeft de kustploeg met Dominic Thalhammer (52) een potentiële opvolger in beeld. De Oostenrijker werd vorige maand ontslagen bij Cercle Brugge, maar gaat nu wellicht opnieuw aan de slag in onze competitie.

Toevallig opnieuw als opvolger van Yves Vanderhaeghe. Die ziet de bui al hangen nadat de maandagtraining in extremis door het bestuur werd afgeblazen zondagavond laat. Vanderhaeghe weet hoe laat het is, al blijft het wachten op het officiële ontslag. De coach maakt zich evenwel weinig illusies, zo klinkt het in zijn entourage.

Gegenpressing van Blessin

Thalhammer staat voor counterpressing en fysiek voetbal. Hij voerde Cercle er vorig seizoen mee naar een veilige plaats in het klassement. Dit seizoen was het evenwel terug naar af bij groen-zwart, waar Thalhammer vorige maand opzij werd geschoven. Momenteel is hij ook in beeld bij KAS Eupen, al lijkt dat niet langer van toepassing nu KV Oostende in hem de nieuwe hoofdtrainer ziet. De reden daarvoor is duidelijk. Met de gegenpressing van Alexander Blessin boekte de kustploeg fantastische resultaten - twee jaar terug speelde KVO zelfs play-off 2. Met de aanstelling van Thalhammer en diens speelwijze hoopt Oostende zichzelf opnieuw uit de buik van het klassement te loodsen.