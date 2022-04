Moeskroen krijgt zefs geen amateurlicentie, wel groen licht voor Standard en alle andere profclubs

Niemand die er intussen nog van opkijkt. Moeskroen grijpt andermaal naast een proflicentie. De Waalse club, voorlaatste in 1B, was de voorbije tijd op zoek naar financiële hulp. Maar die kwam er nog niet. Moeskroen moet zo nogmaals langs het Belgisch Sporttribunaal BAS passeren.

Als Moeskroen deze keer bot vangt bij het BAS, zal het in 2022-2023 in de tweede amateurklasse moeten uitkomen. Dat met een handicap van drie punten, één per periode. Moeskroen moet ook een boete van 5.000 euro ophoesten omdat het bij vorige licentie-aanvragen valse verklaringen aflegde.