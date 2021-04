Het is tragikomisch als doelman Hervé Koffi het zo zegt: “Sportief directeur Diego Lopez is donderdagochtend in de kleedkamer gekomen en hij heeft ons verzekerd dat we ons geen zorgen moeten maken omdat de club niet meteen haar licentie heeft gekregen. Dat is hier een gewoonte, zegt hij. Het gebeurde al vijf keer de jongste tien jaar.”