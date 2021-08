Moeskroen dient klacht in tegen RWDM wegens vermeend gesjoemel met coronatest

Jupiler Pro League Carl Hoefkens, ‘de brug’ tussen de Brugse kampioenen­ma­kers en de (opkomende) talenten: “Daag Charles uit en hij bijt”

22 augustus In de schaduw verricht hij berewerk. Logisch dat ze binnen Club vol lof zijn over Carl Hoefkens (42) – het verbindingsstuk tussen de jeugd van blauw-zwart en de kampioenenmakers. “De Ketelaere is niet het eindstation. Er komt nog heel wat moois aan.””