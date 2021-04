Moeskroen belooft vrijdag lonen te betalen

Binnen Excelsior Moeskroen krijgen we te horen dat dit niet abnormaal is, omdat er in de spelerscontracten standaard gestipuleerd is dat de lonen dienen uitbetaald te worden binnen de eerste tien werkdagen van de maand. Het is met andere woorden niet omdat de lonen eerder al op de eerste dag van de maand uitbetaald werden, dat dit altijd het geval moet zijn. Binnen de club wordt ons verzekerd dat de lonen vrijdag - en dus binnen de verplichte termijn - uitbetaald zullen worden. Binnen de spelersgroep heerst in volle degradatiestrijd wel onrust in verband met die lonen. Moeskroen staat momenteel voorlaatste en heeft sportief nog wedstrijden tegen Antwerp en Club Brugge om een barrageduel met de tweede van 1B te ontlopen. Het lijkt zich niet te kunnen veroorloven om met een onrustige spelersgroep naar die wedstrijden toe te leven.