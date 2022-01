Mobiliteitsplan nieuw stadion Club roept vragen op: “Zal van hen afhangen of ze uitzonderingen zullen toelaten”

“Ofwel neemt u een abonnement, ofwel neemt u een ticket. Aan dit abonnement of ticket zal een vervoersmodi gekoppeld zijn. Dat betekent dat u moet aangeven of u te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met de wagen komt. Als u met de wagen komt, zal u gevraagd worden op welke parkeerplaats u zal staan. Er zullen een aantal parkeerplaatsen aangeduid worden en wanneer u daar komt, zal uw ticket gescand worden. Wanneer u het stadion binnenkomt, zal het ticket nog eens gescand worden. Als beide met elkaar overeenkomen, hebt u toegang tot het stadion. Als u de wagen op een andere plaats geparkeerd heeft, kan u de toegang tot het stadion verboden worden.”

Vraagtekens

Zo zal het eraan toe gaan voor de Club-fans wanneer blauw-zwart zijn intrek neemt in het nieuwe stadion. Een heldere uitleg van De fauw, maar toch blijven er nog een pak vraagtekens over. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer iemand door file niet tijdig aan het stadion geraakt? Of wanneer het vervoersmiddel middenin het seizoen verandert? “Het is een regeling die volledig is uitgewerkt door Club Brugge in het kader van de omgevingsvergunning voor de realisatie van het nieuwe stadion. Uiteraard is het aan hen om het hele systeem uit te werken en te controleren. Of zij daar uitzonderingen op zullen toelaten, zal van hen afhangen. Zij zijn uiteindelijk de baas. Maar er moet natuurlijk een mogelijkheid zijn om in de loop van het seizoen zaken te wijzigen.”

Op het eerste gezicht lijkt het systeem veel gedoe met zich mee te brengen, gewoon om naar een voetbalwedstrijd te gaan kijken. “Juist, maar anderzijds is het niet nieuw. In het kader van EURO 2000 hebben we zelf met de stad voor de vier wedstrijden een grote perimeter uitgetekend waar het verboden was om te parkeren. Dan moest je ook parkeren op een randparking en te voet of met shuttlebussen naar het stadion komen. Ook in andere landen - denk aan Arnhem in Nederland - gaat het zo.”