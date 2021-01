MLS-club DC United wil Hernán Losada, Beerschot-voorzitter Vrancken: “Kan zelfde verhaal worden als bij Ivan Leko”

BeerschotWordt de match tegen Club Brugge Hernan Losada’s laatste opdracht als trainer van Beerschot? Volgens de gezaghebbende Amerikaanse krant The Washington Post is Losada nadrukkelijk in beeld bij DC United, in de MLS. In de omgeving van de Argentijn wordt de interesse bevestigd, maar bij Beerschot valt men uit de lucht.

Twee weken nadat Ivan Leko Antwerp inruilde voor het Chinese Shangai SIPG wordt er aan de mouw getrokken van die andere Antwerpse succescoach, Hernan Losada. The Washington Post meldt dat Losada in poleposition ligt voor de vacante trainersjob bij DC United, viervoudig kampioen in de Major League Soccer en de ex-club van Wayne Rooney. Ook de Spanjaard Pep Clotet wordt genoemd, maar Losada - recent tweede bij de verkiezing ‘Trainer van het Jaar’ - zou de absolute topkandidaat zijn.

Geloofwaardige bron

Terwijl ons in Losada’s omgeving werd bevestigd dat de Amerikaanse interesse inderdaad “zeer concreet” is, viel men op het Kiel gisteren compleet uit de lucht. “Als er iets van aan is, zal Hernan wel naar zijn werkgever stappen, maar tot nu toe hebben we daarover nog geen enkel gesprek gehad”, reageert Beerschots voorzitter Francis Vrancken. “De Washington Post is natuurlijk wel een geloofwaardige bron. Het kan dus misschien een zelfde verhaal worden als bij Ivan Leko, maar Losada heeft bij ons ook contractverplichtingen. Tot nader order gaan we ervanuit dat dit contract zal worden nageleefd zoals afgesproken. We denken er dus nog niet aan wat dit verder voor ons kan betekenen.”

Losada ligt inderdaad nog tot 2023 vast, maar dat is in het voetbalwereldje natuurlijk allemaal erg relatief. Als Losada écht weg wil, is hij straks ook weg. Vraag is hoezeer de 38-jarige Argentijn zijn zinnen heeft gezet op een vertrek. In een interview met Marc Degryse verklaarde Losada twee maanden geleden nog dat Beerschot nu de ideale ploeg was om zich verder te ontwikkelen als trainer. Anderzijds: de factor geld heeft al veel mensen snel van mening doen veranderen en de MLS (die normaal eind februari weer van start gaat) heeft wel iets.

Bovendien horen we de jongste weken alsmaar vaker dat er ruis is komen te zitten op de lijn tussen Losada en zijn kleedkamer. Een deel van de spelersgroep heeft naar verluidt moeite met Losada’s coachingstijl, die als te negatief wordt ervaren. Ten slotte is er de vaststelling dat de lat intussen erg hoog is komen te liggen voor Beerschot. Beter doen dan in 2020 wordt dit jaar bijzonder moeilijk. En als je dan de kans krijgt om de vlucht vooruit te nemen...

