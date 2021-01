“MLS-club DC United wil Beerschot-coach Losada”, op het Kiel weten ze van niets

De Amerikaanse krant The Washington Post stelt dat DC United - viervoudig landskampioen - haar blik richt op Europa in het vinden van een nieuwe T1. Helemaal boven de lijst zou Beerschot-coach Hernan Losada staan. De 38-jarige Argentijn werd in juni 2020 officieel hoofdcoach op het Kiel en heeft er nog een contract tot 2023. Sinds het ontslag van Ben Olsen begin oktober zoekt DC United naarstig naar een nieuwe trainer. Naast Losada heeft men nog drie andere coaches op het oog, maar hun prioriteit zou volgens de krant dus uitgaan naar de Argentijn.