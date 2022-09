‘Mister’ Michel Verschueren, gewezen manager van Anderlecht, op 91-jarige leeftijd overleden

Belgisch voetbalMichel Verschueren, gewezen manager van voetbalclub Anderlecht, is op 91-jarige leeftijd overleden. Onder zijn bewind won paars-wit elf landstitels, drie bekers en de UEFA Cup in 1983. “Mijn vader is in de loop van de nacht overleden in het zorgcentrum Moutershof in Wolvertem waar hij verbleef”, meldt zijn zoon Michael Verschueren.