Minister Verlinden zoomt met ultras over gevaarlijk vuurwerk in stadions, voetbalbond bezorgd om vele incidenten: “Het loopt gewoon uit de hand”

Jupiler Pro LeagueDe overheid werkt aan een strengere voetbalwet om de toenemende incidenten met projectielen en vuurwerk in voetbalstadions in te dijken. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zet ook in op preventie. Vandaag zoomde ze met vertegenwoordigers van fanatieke Ultras, ook de Pro League en voetbalbond zaten mee aan tafel: “Iedereen begrijpt dat het zo niet verder kan.”

Volgens cijfers van de voetbalbond zijn er in onze voetbalstadions alleen dit seizoen al 66 procent meer tuchtdossiers geopend over wangedrag van fans tegenover twee seizoenen geleden: het gros van de incidenten gaat over pyrotechnisch materiaal zoals vuurpijlen of rookbommen en het gooien van projectielen zoals bierbekers.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is al enkele maanden bezig met een wetsontwerp om het wangedrag in de voetbalstadions harder te bestraffen. Er is onder meer sprake van een stadionverbod van minimum twee jaar voor Bengaals vuur. Maar zij wil ook inzetten op preventie en overlegde vandaag met de verschillende actoren in het voetbal. In een meeting deze voormiddag waren naast de voetbalbond en de Pro League ook vertegenwoordigers van de supportersclubs uitgenodigd. Eddy Janssis van de overkoepelende federatie Belgian Supporters gaf present, maar minister Verlinden zoomde ook met een afgevaardigde van de Ultras.

Vele incidenten komen voort uit deze fanatieke supportersorganisaties, die zich graag afzetten tegen repressieve maatregelen en voor wie het afsteken van vuurwerk tot de erecode van de groep hoort. Ultras die een stadionverbod krijgen en een boete moeten betalen krijgen binnen die groep ook het statuut van een ‘martelaar’ voor wie de leden graag met de collectebus rondgaan om die boete te betalen.

Volledig scherm De harde kern van Standard heeft zich eerder dit seizoen al afgezet tegen de strengere pyroregels van minister Annelies Verlinden. © Photo News

Volgens minister Verlinden verliep de digitale meeting vruchtbaar: “De vertegenwoordigers van de supportersclubs zijn bereid om de dialoog constructief verder te zetten.” Binnenlandse Zaken, de Pro League, voetbalbond en de politiezones van de steden en gemeenten werken verder aan een actieplan om gevaarlijk gedrag te bannen in de stadions. “Het is heel belangrijk dat we een uniform beleid voeren in heel het land, daar zijn alle partijen het over eens”, zegt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond die deelnam aan de meeting. “De supporters moeten merken dat in een stadion van Charleroi, Antwerp, Club Brugge of Standard dezelfde regels gelden.”

Met de voetbalwet die stadionverboden en boetes oplegt, heeft de overheid al een stevig instrument in handen en toch blijft wangedrag systematisch plaatsvinden. “We willen resultaten boeken”, zegt Bossaert. “Het gaat niet over één maatregel, maar een optelsom van preventieve en repressieve maatregelen, van het gebruik van agenten in burger en camera’s over een versterkte toegangscontrole tot snelrecht. Het is goed dat we nu een aanspreekpunt bij fans en harde kern hebben. Iedereen begrijpt dat het zo niet verder kan. Het loopt gewoon uit de hand. Spelers, refs en fans moeten zich veilig in het stadion kunnen voelen. Anders hebben we straks geen toeschouwers meer.”

In de Premier League van Engeland heeft de totale nultolerantie, hypermoderne camera-identificatie en bijzonder strenge bestraffing wél gewerkt om het geweld uit de stadions te bannen. Bossaert: “In Engeland weet iedere fan dat als hij of zij iets uitspookt, hij of zij uitgesloten wordt in de stadions. Alleen heb je in Engeland het fenomeen dat de stadions permanent uitverkocht zijn. Een fan die zijn plek verliest, gaat dat niet makkelijk terugkrijgen. Dat is in België nog anders.”

Volledig scherm De Europese wedstrijd van Antwerp tegen Fenerbahce begin november vond achter gesloten deuren plaats, maar de harde kern liet zich niet onbetuigd met vuurwerk bij de entree van de spelersbus. © Photo News